Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Binali Yıldırım Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ataşehir'de esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda- Murat Koçak çiftlerinin evlerine konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:36 Kaynak: AA

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