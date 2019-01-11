Binali Yıldırım Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Mimar Sinan
Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ataşehir
'de esnafları ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda- Murat Koçak
çiftlerinin evlerine konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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