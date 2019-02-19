Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini Ziyaret Etti

Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini Ziyaret Etti

47 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.

Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.

Binali Yıldırım, CHP Eyüpsultan Seçim Merkezi'ni ziyaret etti. Seçim merkezindeki CHP'lilerle tokalaşan Yıldırım, buradakilerle ayaküstü bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:18 Kaynak: DHA

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