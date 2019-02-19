Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini Ziyaret Etti
47 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.
Binali Yıldırım, CHP
Eyüpsultan Seçim Merkezi'ni ziyaret etti. Seçim merkezindeki CHP'lilerle tokalaşan Yıldırım, buradakilerle ayaküstü bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:18 Kaynak: DHA
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