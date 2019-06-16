Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "CHP, tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."
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Binali Yıldırım: "CHP, tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."

10 dakika önce

Binali Yıldırım: "CHP, tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "CHP, tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:44 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel
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