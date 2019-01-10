Binali Yıldırım: "Çıktığım Yoldan Geri Dönmem, Kararı Seçmen Verecek"
20 dakika önce
IHAAW115410-SIY/10-01-2019- Binali Yıldırım: "Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" 10.01.2019 11: 54: 10 TSI NNNN.
IHAAW115410-SIY/10-01-2019
- Binali Yıldırım: "Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" 10.01.2019 11: 54: 10 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Yıldırım, CHP'li Özel'in 'Seçimi Kazanırsa Belediye Başkanı Olmayacak' İddiasına Yanıt Verdi
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak