Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Çıktığım Yoldan Geri Dönmem, Kararı Seçmen Verecek"

Binali Yıldırım: "Çıktığım Yoldan Geri Dönmem, Kararı Seçmen Verecek"

20 dakika önce

IHAAW115410-SIY/10-01-2019- Binali Yıldırım: "Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" 10.01.2019 11: 54: 10 TSI NNNN.

Binali Yıldırım:
IHAAW115410-SIY/10-01-2019

- Binali Yıldırım: "Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" 10.01.2019 11: 54: 10 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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