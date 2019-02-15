Binali Yıldırım Cuma Namazı'nı Kasımpaşa'da Kıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı.





TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.



Görüntü dökümü:



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-Yıldırım'ın camiden çıkışı



-Vatandaşların ilgisi



-Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi - İstanbul

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