BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2
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BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2 (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul
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