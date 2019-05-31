Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2
Son Dakika Güncel Haber

BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2

49 dakika önce

BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2 (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:13 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı Binali Yıldırım'ın gayretleriyle esnafın birikmiş talepleri UKOME kararı ile yasal hale geldi Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:02:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]