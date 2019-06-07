Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı
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Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı

47 dakika önce

Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı "Başkan Binali" sloganları ile karşılanan Binali Yıldırım balıklara yem attıŞANLIURFA - Cuma namazını Şanlıurfa'da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl'de balıklara yem attı.

Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı
"Başkan Binali" sloganları ile karşılanan Binali Yıldırım balıklara yem attı
ŞANLIURFA - Cuma namazını Şanlıurfa'da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl'de balıklara yem attı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Şanlıurfa Balıklıgöl platosunda bulunan Halil Ür-Rahman Camisinde kıldı. Cami girişi ve çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kalabalığın arasında ilerlemekte zorlandı. Balıklara yem atan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak fotoğraf çektirdi.
"Başkan Binali" sloganları arasında Balıklıgöl'den ayrılan Binali Yıldırım, tarihi çarşılar bölgesine geçerek esnafı ziyaret etti
Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Balıklıgöl, Binali Yıldırım, Genel
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