Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı
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Binali Yıldırım Cuma namazını Balıklıgöl'de kıldı "Başkan Binali" sloganları ile karşılanan Binali Yıldırım balıklara yem attıŞANLIURFA - Cuma namazını Şanlıurfa'da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl'de balıklara yem attı.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Cuma namazını Balıklıgöl
'de kıldı
"Başkan Binali" sloganları ile karşılanan Binali Yıldırım balıklara yem attı
ŞANLIURFA - Cuma namazını Şanlıurfa
'da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl'de balıklara yem attı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Şanlıurfa Balıklıgöl platosunda bulunan Halil Ür-Rahman Camisinde kıldı. Cami girişi ve çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kalabalığın arasında ilerlemekte zorlandı. Balıklara yem atan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak fotoğraf çektirdi.
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