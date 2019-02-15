Binali Yıldırım, Cuma Namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde Kıldı
1 saat önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın camiye gelmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde kıldı.
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın camiye gelmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde kıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:33 Kaynak: AA
AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor
Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti