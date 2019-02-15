Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Cuma Namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde Kıldı

Binali Yıldırım, Cuma Namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde Kıldı

1 saat önce

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın camiye gelmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde kıldı.

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın camiye gelmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisinde kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:33 Kaynak: AA

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