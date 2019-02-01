Binali Yıldırım Cuma Namazını Ümraniye'de Kıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'nde kıldı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'nde kıldı. Cuma namazını kılmak için Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'ne gelen Yıldırım, namaz öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Binali Yıldırım, cuma namazının ardından, vatandaşları selamladı. Ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, konuştuğu öğrenciye pazartesi günü okulların açılacağını söyledi. Vatandaşların Yıldırım'a olan yoğun ilgisi dikkati



çekti. - İstanbul

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