Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya Ruh Veren 15 Temmuz Gecesi Kurulduğunu Bildirdi

Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya Ruh Veren 15 Temmuz Gecesi Kurulduğunu Bildirdi

20 dakika önce

Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi.

Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya Ruh Veren 15 Temmuz Gecesi Kurulduğunu Bildirdi, System.String[]
Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya Ruh Veren 15 Temmuz Gecesi Kurulduğunu Bildirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]