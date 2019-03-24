Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya Ruh Veren 15 Temmuz Gecesi Kurulduğunu Bildirdi
20 dakika önce
Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi.
Binali Yıldırım
, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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