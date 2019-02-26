Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan'da halka hitap programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sinevizyon sunumuyla kutladı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Erzincan
'da halka hitap programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın doğum gününü sinevizyon sunumuyla kutladı.
Erzincan Cumhuriyet Meydanı
'nda halka hitap eden Yıldırım, konuşmasının ortasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın doğum günü olduğunu dile getirdi. Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllara ait görüntülerinden oluşan videoyu ekrana getirterek doğum gününü kutladı.
Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
platforma çıktı ve Erzincanlılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması meydanı dolduran kalabalık tarafından zaman zaman 'Doğum günün kutlu olsun Cumhurbaşkanım' sloganıyla kesildi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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