Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2) - Son Dakika

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)

06.03.2021 20:21
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2), System.String[]

ERBAA'DA 10 FABRİKANIN TEMELİ ATILDIAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete girecek 10 yeni fabrika ve OSB içerisine yapılacak caminin temel atma törenine katılmak için Erbaa ilçesine geçti.

ERBAA'DA 10 FABRİKANIN TEMELİ ATILDI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete girecek 10 yeni fabrika ve OSB içerisine yapılacak caminin temel atma törenine katılmak için Erbaa ilçesine geçti. Programa eski Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, MHP'li Yücel Bulut ve CHP'li Kadim Durmaz, Tokat Valisi Ozan Balcı, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve temeli atılacak fabrikaların yetkilileri katıldı. Törende 10 yeni fabrikayla alana yapılacak caminin temelleri atıldı.

Törende konuşan Binali Yıldırım, "Yatırım, üretim, istihdam. Erbaa'da çok güzel bir iş yapılıyor. Bu zor zaman bu belirsizlik döneminde üyeleriyle beraber burada Tokat'ta, Erbaa'da bu yatırım kararını alınması hakikaten her türlü takdirin, tebrikin üstündedir. Burada bu yatırımlar tamamlanınca aileleriyle birlikte on bin insanımız ekmek yiyecek. Erbaa Organize Sanayi Bölgesi bir kültürü olan bölge. Karma sanayi bölgesi, toprak sanayi bölgesi ama bir vizyonla hazırlanmış. Bir milyon altı yüz bin metrekarelik alanda çevre hassasiyeti başından beri düşünülerek kurulmuş bir organize sanayi bölgesi. ve kararlılıkla gelişimini, ilerlemesini sürdürüyor. Bu yapılacak on yatırım, yahut on beşe çıkacak yatırımla beraber buranın cazibesi ülke çapında çok daha artmış olacak. Dünyada bu korona salgını öncesi var sonrası var. Korona salgını sonrasında bütün ezberler bozulacak. Bu ülkemiz için çok büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor değerli dostlar. Eskiden zenginlikler doğudan batıya doğru giderdi. İpekyolu. Son elli yılda hep böyle oldu. Ama şimdi tersine döndü. Batıya giderken de Türkiye'den geçiyordu. Doğuya döndüğünde de yine Türkiye'den geçecek. Rabbim bize petrol gibi ayrıcalıklı bir imkan vermemiş. Ama bize öyle bir coğrafya vermiş ki bu coğrafya, hani coğrafya kader diyor ya İbn-i Haldun; bu coğrafya bizim kaderimiz" dedi.'GİZLİ EMELLERİ OLANLARIN OYUNLARINI BOZAN BİR TÜRKİYE VAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her köşesine güzel hizmetler yaptıklarını, bunları engellemek isteyenlere fırsat vermediklerini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Hepimizin hedefi bayrağımızdır, toprağımızdır, milletimizdir, devletimizdir. Bunun için etrafımıza kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Türkiye neden birçok ülkenin hedefi olmuştur. Bu çok açıktır. Çünkü bu topraklarda hesabı olanların bu topraklarda hedefi olanların, gizli emelleri olanların oyunlarını bozan bir Türkiye var. İşte Azerbaycan'ın 30 yıllık kanayan yarası, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan şer ve terör devletine engel olunması. 15 Temmuz'u Türkiye yaşadı, fırsatı ganimet zannettiler ve Afrin bölgesinde Cerablus ve Fırat'ın doğusunda ülkemize karşı terör faaliyetlerine ağa babalarının da teşvikiyle hız verdiler. Ama bu aziz millet bağrından çıkardığı silahlı kuvvetlerin vatansever evlatlarıyla onları yerinde imha etmesini bildi. 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatını başlatıp, Cerablus, El-Bab bölgesinde PKK, DEAŞ terör örgütlerini yerle bir etti. Daha sonra Afrin bölgesi oradaki yığınaklar akla, durgunluk verecek kadar büyük yığınaklardı. Bize oraya girmeyin çıkamazsınız dediler. Nasıl girmeyelim? Kilis'e, Gaziantep'e, her gün roketler atılıyor. İnsanlarımız hayatını kaybediyor. ve elhamdülillah oraya da girdik. Orada da bu terör yuvalarını yerle bir ettik. Daha sonra Barış Pınarı Bölgesi velhasıl Akdeniz'den Irak'a kadar hudutlarımızın güneyinde oluşturulacak yapay terör devletine gerekli darbeyi vurduk. Bu mücadele bitmez, bu mücadele kurtuluş mücadelesi, istiklal mücadelesi, bundan sonra da devam edecek. Çünkü bu topraklar zor topraklar. Bu topraklar medeniyetlerin gelip geçtiği topraklar. Stratejik önemi var. İşte bunun için biz her türlü engele rağmen, Türkiye'den Kars'tan, Tiflis üzerinden Bakü'ye demir yolunu bağladık. Şimdi artık trenler İstanbul'dan Çin'e kadar 11 günde gidebiliyor. Aynı şekilde şimdi yeni yapılan anlaşmayla Nahçıvan üzerinden hiçbir kesintiye uğramadan bütün Orta Asya bölgelerine gidiş yapılabilecek. Ülkemizin önünde zorluklar var ama çok büyük de fırsatlar var."


Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)

Binali Yıldırım, Milletvekili, Fabrika, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2) - Son Dakika


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