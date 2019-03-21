Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan 11 Dilde Nevruz Mesajı

Binali Yıldırım'dan 11 Dilde Nevruz Mesajı

10 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Binali Yıldırım'dan 11 Dilde Nevruz Mesajı, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım mesajda şöyle dedi:

"Milletçe coşkumuzu, heyecanımızı artıran Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bugün 46'ıncı ölüm yıldönümünde andığımız büyük ozanımız Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Dostum' dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişinimüjdeleyenbayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini diliyorum.

Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatanbu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum.

Hz. Ali'nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da dakutlanan Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Birliğimizin, barışımızın,muhabbetimizin daim olmasınıdiliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nıkutluyorum."

Yıldırım ayrıca sosyal medya hesaplarından Nevruz Bayramı'nı Azerbaycan Türkçesiyle, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça kutladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

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