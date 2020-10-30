Binali Yıldırım'dan '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında anaokulu açılışı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da bir dizi temasta bulunan İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında anaokulu açılışı yaptı. Depremin meydana geldiği İzmir'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yıldırım, yaşamını yitiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bir dizi temasta bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı. Kızılay Haftası'nda çok önemli bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında vefat etti. Ailesi onun hatırasını bu anaokulunda yaşatmak istemiş. Çok anlamlı bir davranış tebrik ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. 81 İl 81 Anaokulu fikri 2016 yılında eşim Semiha Hanım ile planladığımız bir projedir. Projeyi Türk Kızılayı ile yapmak istedik. Çünkü Türk Kızılayı asırlık kuruluşumuz. Şimdilerde de en itibarlı sivil toplum kuruluşu oldu" dedi.

'AMACIMIZ SADECE OKUL AÇMAK DEĞİL FARKINDALIK DA OLUŞTURMAK'81 projenin 47'sinde çalışmaların başladığını, 32'sinde tamamlandığını aktaran Yıldırım, "Amacımız sadece bir okul açmak değil aynı zamanda farkındalık oluşturmak. Ağaç yaşken eğilir. Bir binanın temeli sağlam olursa bina da sağlam olur. Bu açıdan anaokulu eğitimi oldukça önemli. Ben bir kez daha bu güzel hizmete vesile olan Türk Kızılayı ve projeyi başlatan Semiha Hanıma, maddi manevi katkı ile bu projelerin gelişmesine destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları resimleri Binali Yıldırım'a takdim etti. Daha sonra Vali Gökmen Çiçek, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Anaokulunun gezilmesinin ardından protokol üyeleri okul bahçesine fidan dikti.'İZMİRLİLERE GEÇMİŞ OLSUN'Yıldırım, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili de açıklama yaptı. Yıldırım, "İzmirliler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini de söyleyen Yıldırım, "Değerli devlet ve siyaset adamı Mesut Yılmaz bugün hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mesut Yılmaz 90'lı yıllarda Türkiye 'nin vesayet dayatmaları ile mücadele edip, siyasi istikrarsızlığın hat safhada olduğu bir dönemde görev yaptı. Türkiye o dönem birçok zor şart yaşadı ve o sürecin içinde oldu. Milletimizin başı sağolsun" dedi.'DİNLER HİÇBİR ZAMAN ÇATIŞMA ARACI OLMAMALIDIR'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkede yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği sözler ve karikatürlerin sorulması üzerine Yıldırım, "Bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Doğrusunu isterseniz biz bir süreden beri özellikle Fransa devlet başkanının başını çektiği, bir inanca ve hassasiyetlere karşı umursamaz tavır elbette ki kabul edilebilir şey değil. Geçmiş dönemde peygamberimize hakaret içeren karikatürden tutun son dönemde Cumhurbaşkanımıza aynı derginin kepazeliği tekrarlaması. Bunlar insanlık için, dünya huzuru için hayra alamet şeyler değildi. Dinler Allah'ın insanlığa feraha ve kurtuluşa erme amacı ile peygamberleri vasıtası ile gönderilmiştir. Dolayısıyla bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür" diye konuştu.