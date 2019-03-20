Binali Yıldırım'dan, A Milli Takım Kampına Ziyaret
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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