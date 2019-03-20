Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan, A Milli Takım Kampına Ziyaret

Binali Yıldırım'dan, A Milli Takım Kampına Ziyaret

31 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerini ziyaret etti. Yıldırım, Arnavutluk-Türkiye maçı öncesi Türkiye Milli Takımı Futbolcularına kısa bir konuşma yaparak başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:34 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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