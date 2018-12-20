Binali Yıldırım'dan Adaylık Açıklaması: "Benden Duymadığınız Hiçbir Şeye İnanmayın"
11 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımıza, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var" dedi. Türkiye
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İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Binali Yıldırım, mağdurların sorunlarını dinledi. Toplantının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımıza, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var. Biz milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde rabbim bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:44 Kaynak: İHA
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