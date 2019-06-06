Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret
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Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret

27 dakika önce

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret, System.String[]
CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li  Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.
İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.
Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, yarın öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.


- Erzincan
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:25 Kaynak: DHA
Erzincan, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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