Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Başsağlığı Mesajı

Binali Yıldırım'dan Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Binali Yıldırım'dan Başsağlığı Mesajı, System.String[]
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yıldırım mesajında şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'daki Nur Camii'nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün nerede kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda Halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Yeni Zelanda, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]