Binali Yıldırım'dan Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.
AK Parti
ve Cumhur İttifakı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Yeni Zelanda
'da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Yıldırım mesajında şunları söyledi:
"Yeni Zelanda'daki Nur Camii'nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün nerede kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda Halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı