Binali Yıldırım'dan Büyükçekmece'de Esnaf Ziyaret Etti
44 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Esnafı ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
Esnafı ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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