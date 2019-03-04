Binali Yıldırım'dan Büyükçekmece'de Esnaf Ziyaret Etti

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

Esnafı ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

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