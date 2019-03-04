Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Büyükçekmece'de Esnaf Ziyaret Etti

Binali Yıldırım'dan Büyükçekmece'de Esnaf Ziyaret Etti

44 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Esnafı ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
Esnafı ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:50 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Büyükçekmece, Binali Yıldırım, Güncel
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