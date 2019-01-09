Binali Yıldırım'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.



TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Teknolojik yeniliklerin, haberi yapma ve habere ulaşma hızını artırdığını söyleyen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:



"Bu durum gazetecilik mesleğinde değişimi zorunlu hale getirmiştir. Değişim sürecine uyum sağladıktan sonra hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - Ankara

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