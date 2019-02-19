Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret

Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti. TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını da ziyaret etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Binali Yıldırım, Güncel
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