Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
, Eyüpsultan'da CHP
seçim standını ziyaret etti. TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
seçim standını da ziyaret etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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