Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan E-spora Büyük Destek

Binali Yıldırım'dan E-spora Büyük Destek

19 dakika önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük e-spor sahnesinin açılışını yaptı.

Binali Yıldırım'dan E-spora Büyük Destek, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük e-spor sahnesinin açılışını yaptı. Oyuncu gençlerle sohbet eden Yıldırım, bu sporda dünyanın en büyük organizasyonunu İstanbul'a taşımayı istediklerini söyledi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'nci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile geldiği salonda sporcularla tanışan ve sohbet eden Yıldırım, dünyanın en çok takip edilen oyunları arasında olan League of Legends hakkında oyunculardan bilgi aldı. Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiğine dikkat çeken Yıldırım, atari salonlarından, bin kişilik salonlarda dev sahne karşısında oynanan bilgisayar oyunlarına dönüşümün kendi nesli için çok heyecan verici olduğunu belirtti. Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkanlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.

"E-spor camiasına tam destek veriyoruz"

Oyun oynayanların hep eve kapanmış, sosyal hayattan uzak olduğunun söylendiğini ifade eden Yıldırım, "Böyle yerler sayesinde aynı zamanda sosyalleşeceksiniz de. Bu oyunları zaman kaybı olarak görmüyoruz. Zihni çalıştıran, stratejik düşünmeyi geliştiren bir aktivite olarak görüyoruz" diye konuştu. Hareketli, dinamik, düşünen, geliştiren bir gençlik istediklerini belirten Yıldırım "Bunları internet üzerinden oynuyorsunuz değil mi? Evde fiber altyapınız vardır herhalde. ya da mobil oynayacaksanız EDGE'le olmazdı o iş. 3G'yi getirdik, 4.5 G'yi getirdik. İnşallah 5G ile daha da başarılı olacaksınız" dedi. E-spor Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesini hedeflediklerini belirten Yıldırım "Bunun için e-spor camiasına tam desteğimiz var. Burada futbolun, basketbolun, atletizmin çok önemli turnuvaları düzenleniyor. Şimdi de e-spor için aynısı olacak inşallah" dedi.

Ataşehir Watergarden'daki e-spor sahnesi açılışına yoğun ilgi gösteren League of Legends takipçileri, 1000 kişi kapasiteli salonu tamamen doldurdu. Şampiyonluk Ligi'nin yeni sezon heyecanının yaşanacağı Riot Games Espor Sahnesi'nde, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 10 takım nefes kesen performanslar sahneledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Avrupa, İstanbul, Binali Yıldırım, Spor
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