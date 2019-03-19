Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Esnaf Ziyareti

Binali Yıldırım'dan Esnaf Ziyareti

32 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da esnaf ziyaretleri yaptı.

Binali Yıldırım'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da esnaf ziyaretleri yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a gelen Yıldırım'ı, partililer Reşit Paşa Caddesi'nde meşalelerle karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, daha sonra AK Nokta'yı ziyaret etti. Yıldırım, burada partililere lokum ikram etti.

Yıldırım, daha sonra Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler sırasında vatandaşların fotoğraf çektirme talebini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla özçekim yaptı. Yıldırım, caddede bulunan CHP, DP, İYİ Parti, DSP ve Saadet Partisi'nin seçim çadırlarına da uğrayarak, içeridekilerle selamlaştı.

Daha sonra MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım'ı, partililer alkışlarla karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyaretlere, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

AK Parti, Avcılar, Binali Yıldırım, Güncel
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