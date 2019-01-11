Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Ev Ziyaretleri

Binali Yıldırım'dan Ev Ziyaretleri

37 dakika önce

İSTANBUL DHATürkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.

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İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra güzergahında bulunan bir kafeye uğradı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Naci- Hatice Canruh ve  Murat-Seda Koçak çiftlerinin  evlerini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, evde bulunmayan bazı aile bireyleriyle kendisine uzatılan telefonla konuştu. Yıldırım, hastanede yatan aile bireylerinden birine telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evde bulunmayan aile bireylerinden biriyle telefonla konuşurken, "Ben Binali, Binali Topal Dursun'un oğlu" şeklinde kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin sokakta yürümeleri

-Kafeye uğramaları ve buradakilerle sohbet etmeleri

-Evlere geçmesi

-Evdekilerle sohbet etmesi

-Çocuklarla ilgilenmesi

-Yapılan ikramlar

-Kendisine uzatılan telefondakilerle konuşması

-Hastaya telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunması

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: DHA

Politika
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