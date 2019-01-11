Binali Yıldırım'dan Ev Ziyaretleri
31 dakika önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye(İBB
) Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.
TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan
Camii'nde kıldıktan sonra güzergahında bulunan bir kafeye uğradı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Naci- Hatice
Canruh ve Murat-Seda Koçak
çiftlerinin evlerini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, evde bulunmayan bazı aile bireyleriyle kendisine uzatılan telefonla konuştu. Yıldırım, hastanede yatan aile bireylerinden birine telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evde bulunmayan aile bireylerinden biriyle telefonla konuşurken, "Ben Binali, Binali Topal Dursun'un oğlu" şeklinde kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:58 Kaynak: DHA
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