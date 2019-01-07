Binali Yıldırım'dan Havalimanı Taşınması ile İlgili Açıklama
52 dakika önce
İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Atatürk Havalimanı
'nın taşınması ile ilgili soruyai, "Bu konuyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Yalnız bildiğim kadarıyla biraz ertelediler. Mart sonu diye. Tam kapasite tabi mart sonunda taşınma olacak. Seneye yayılacakmış." diye cevap verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:42 Kaynak: DHA
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