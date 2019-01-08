Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan İmam Hatip Lisesine Ziyaret

Binali Yıldırım'dan İmam Hatip Lisesine Ziyaret

1 saat önce

İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan KızAnadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan İmam Hatip Lisesine Ziyaret, System.String[]
İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız

Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Yıldırım, okul sırasına da oturup öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım, Türkiye'de alfabe okuryazarlığında yüzde 98'lere ulaşıldığını bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bulunduğunu söyledi. Yıldırım,  "Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz, bankadan emekli maaşını çekemez... Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz size nasıl yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur yazarı, bilgi toplumu bireyleri haline getireceksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Binali Yıldırım, Güncel
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