BİNALİ YILDIRIM'DAN 'İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA' GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1 saat önce
BİNALİ YILDIRIM'DAN 'İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA' GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA (Aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM'DAN 'İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA' GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA (Aktüel
)
(Tür: İstanbul
)
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