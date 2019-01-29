Binali Yıldırım'dan "İstifa" Açıklaması
1 saat önce
Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yaptığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.
Binali Yıldırım
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yaptığında Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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