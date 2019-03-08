Binali Yıldırım'dan Mutafyan Ailesine Taziye Ziyareti
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat
Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:20 Kaynak: AA
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