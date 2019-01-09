Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in İddiasına Yanıt
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel
'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.
AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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