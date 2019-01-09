Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in İddiasına Yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in İddiasına Yanıt

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in İddiasına Yanıt, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:12 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Özgür Özel, Güncel
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