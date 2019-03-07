Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Regaip Kandili Mesajı

Binali Yıldırım'dan Regaip Kandili Mesajı

20 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Binali Yıldırım'dan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin Regaip Gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:18 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Regaib Kandili, Güncel
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