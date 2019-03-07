Binali Yıldırım'dan Regaip Kandili Mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yıldırım mesajında, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin Regaip Gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Bakan Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İddialarına Yanıt Verdi

Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım

Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti