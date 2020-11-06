Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

06.11.2020 15:59

Son dakika haberlerine göre Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür "Teşekkürden daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorum" "2020 sizin için çok zor bir yıl oldu" Binali Yıldırım, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali yıldırım, İzmir'de meydana...

Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

"Teşekkürden daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorum"

"2020 sizin için çok zor bir yıl oldu"

Binali Yıldırım, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

İZMİR - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali yıldırım, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. Yıldırım, hastanede görev yapan doktorlara da teşekkür edip, "Teşekkürden daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorum" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali yıldırım ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden Ayda Gezgin (4), Arif Emre Nayman ve Elif Perinçek'i ziyaret eden Yıldırım, depremden yaralı kurtulanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde görev yapan doktorlara yaptıkları görev için teşekkür eden Binali Yıldırım, "2020 yılı sizin açınızdan zor bir yıl oldu. Herkes için zor oldu ama sağlıkçılar için çok daha bir yıl oldu. Mart'tan beri gözünüze uyku girmiyor. İnsanlara yardım etmek için sağlıklarına kavuşturmak için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Bunun üzerine bir de İzmir depremi geldi. Depremin en fazla etkilediği yer burası. 50 yıllık bir hastane olmasına rağmen üzücü bir durum yaşanmadı ama yakın çevrede 17 bina enkaz haline geldi. 114 can kaybımız var, binin üzerinde yaralı var. Bu yaralıları hızlı bir şekilde sizler tedavi ettiniz. Enkazdan kurtarılan o yavrularımızı da sizin şefkatli ellerinize teslim ettik. Şimdi ziyaret ettik, gayet iyiler. Sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürden daha fazlasını hak ettiğinizi de biliyorum. Hakkınız ödenmez. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bu üniversitenin şanına yakışır bir sorumluluk anlayışı içinde çalışıyorsunuz" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini yenileme kararı aldıklarını da söyleyen Yıldırım, "Yeni hastanenin projesinin de bugünlerde ihalesine çıkılacak. Ödenek tahsisatı yapıldı, ondan sonra da yapım işlerine geçilecek. Fiziki olarak iyi olmasa bile sağlık hizmetleri bakımından Türkiye'nin en önde gelen hastanesi. Bunu fiziki mekanın güzelliği ile tamamlamak gerekiyor. Bunun adımları atılıyor" diye konuştu.

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmanın ardından hastanede görev yapan sağlık çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Binali Yıldırım, AK Parti, Başbakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Binali Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika


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