BİNALİ YILDIRIM'DAN SANDIK MÜŞAHİT MESAJI

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.

Yıldırım, mesajında "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



