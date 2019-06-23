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BİNALİ YILDIRIM'DAN SANDIK MÜŞAHİT MESAJI

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SANDIK MÜŞAHİT MESAJI, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.
Yıldırım, mesajında "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
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