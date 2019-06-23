Binali Yıldırım'dan sandık müşahitleri mesajı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Twitter
hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.
Yıldırım, mesajında "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
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