Binali Yıldırım'dan Seçim Değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, itirazlar nedeniyle oy sayım işleminin devam ettiğini belirterek, "Beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek.

Yıldırım, Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.



Seçimden sonra itiraz süresine ilişkin faaliyetlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarında devam ettiğini ifade eden Yıldırım, AK Parti ve CHP'nin karşılıklı itirazlarının bir kısmının reddedildiğini, bazılarının kabul edildiğini, bir yandan da sayımların sürdüğünü söyledi.



Yıldırım, "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin şu anda sahibi YSK'dır. Daha sonra da kararını açıklayacaktır." dedi.



"İşlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz"



Gazetecilerin "oy farkına" ilişkin soruları üzerine Yıldırım, ilçelerde sayımlar devam ettiği için bunun her an değiştiğini dile getirerek, "Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.



"Seçim tutanağındaki kaydırmalara" ilişkin bir soru üzerine Binali Yıldırım, bu konuyla ilgili çalışmaların ilçe seçim kurullarındaki heyetlerce yapıldığını, bunları aktarmasının doğru ve sağlıklı da olmayacağını kaydetti.



Binali Yıldırım, "Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar... Bunlar YSK tarafından yapılıyor, bir yandan da yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar, bitinceye kadar devam edecek. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, bir de yakışık da almaz. Çünkü, işin sahibi YSK'dır." ifadelerini kullandı.



"CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Daha 3 bin oy öndeyken, sayım devam ederken çıkıp başkanlığını ilan etti, kazandık' şeklinde sözlerinin" hatırlatılması üzerine Yıldırım, bunun seçim akşamı saat 23.25'te kendisine gelen sayım sonucuna göre yaptığı bir açıklama olduğunu, sonrasında ise sayımların devam etmesiyle şartların değiştiğini söyledi.



"Alacağını aldı, onlarla işi bitti"



Binali Yıldırım, "İmamoğlu'nun Ankara'da, CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edip, HDP'yi ziyaret etmemesine" ilişkin soruya da, "Kendisine sormak gerekir, neden ziyaret etmedi. İlla cevap vermem gerekiyorsa, alacağını aldı, onlarla iş bitti, belki de onun için ziyaret etme ihtiyacı duymamıştır." yanıtını verdi.



"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Hesaplamamıza göre İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor.' şeklindeki sözlerinin" hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, şöyle konuştu:



"Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar. Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK'nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şunu da ilave ediyorum, eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin, adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın."



"Vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz"



Binali Yıldırım, "Şu anda İstanbul'un başkanı kim siz söyleyebiliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Ben ilk günden söyledim, mazbatayı kime verirse Yüksek Seçimi Kurulu, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz." dedi.



"Bir rakam var mı son duruma ilişkin?" sorusunu da Yıldırım, "Daha önce söyledim, aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla şu anda söylenecek bu kadar. Onun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur takdir edersiniz ki." diyerek yanıtladı.



Yıldırım, "Lehinize dönmesi mümkün görünüyor mu?" sorusuna karşılık da, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşların verdiği bilgi bu yönde." dedi.



Şu anda bazı ilçelerde tüm oyların, bazı ilçelerde ise sadece geçersiz oyların sayıldığını aktaran Yıldırım, kendisinin şu andaki fotoğrafa göre konuştuğunu söyledi.



Binali Yıldırım, "Tüm oylar sayıldı mı? Seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine de, şöyle konuştu:



"Bakın biz ne ilçe seçim kuruluyuz, ne il seçim kuruluyuz, ne de Yüksek Seçim Kuruluyuz. Üzerimize elzem olmayan, vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu hangi yönde karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti, bunun bilinmesinde fayda vardır."



"Süreçler bitmeden bunu yayınlamanın kime ne faydası var onu bilemem"



Bir gazetecinin "Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarıyla ilgili bir usulsüzlük olduğu iddiası var. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna da Yıldırım, bu bilginin kendisine de geldiğini, bunun da bir başka hukuki süreç olduğunu söyledi.



Yıldırım, "Tamamına dönük bir iptal, en azından bir başvuru, böyle bir şey var ama reddedildi. Size gelen bilgiler nelerdir?" sorusuna karşılık, bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "İl Seçim Kurulu reddetmiş. Olay bundan ibaret. Bu müracaatı kabul etmemiş." diye konuştu.



Bir gazetecinin "Rakibiniz bilgileri sürekli güncelleyerek veriyor. Acaba siz böyle bir paylaşımda bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, son bilgilerin kendilerinde de olduğunu, bunu partinin takip ettiğini, ayrıca bir paylaşma niyetinin bulunmadığını aktardı.



Binali Yıldırım, "Süreçler bitmeden bunu yayınlamanın kime ne faydası var onu bilemem. Yani sayımlar yapılsın, tasnifler yapılsın, alt alta toplansın, ondan sonra ne ise ak mı, kara mı önümüze gelecek. Bu arada kafaları karıştırmanın, 'yok azalıyor, yok artıyor' gibi kamuoyunu rahatsız edici lüzumsuz açıklamaları doğrusu ben çok hoş karşılamıyorum. Gerek de yok." dedi.

