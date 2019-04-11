Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması
1 saat önce
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:02 Kaynak: İHA
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı iddialar üzerine Twitter
hesabından açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, paylaşımında "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
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