Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması

Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması

1 saat önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir.

Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması, System.String[]
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı iddialar üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, paylaşımında "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:02 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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