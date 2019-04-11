Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması
32 dakika önce
Binali Yıldırım'dan seçim süreci açıklaması Yıldırım: "Bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir"İSTANBUL - Binali Yıldırım seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:35 Kaynak: İHA
'dan seçim süreci açıklaması
Yıldırım: "Bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir"
İSTANBUL - Binali Yıldırım seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum" dedi. AKP
'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı adayı Binali Yıldırım,seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı iddialar üzerine twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Tutumunun YSK karar sürecine saygım gereğidir diyen Yıldırım, paylaşımında "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla." İfadelerine yer verdi.
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