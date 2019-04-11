Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması

Binali Yıldırım'dan Seçim Süreci Açıklaması

32 dakika önce

Binali Yıldırım'dan seçim süreci açıklaması Yıldırım: "Bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir"İSTANBUL - Binali Yıldırım seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir.

Binali Yıldırım'dan seçim süreci açıklaması
Yıldırım: "Bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir"

İSTANBUL - Binali Yıldırım seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı şeklindeki iddialara, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum" dedi.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Binali Yıldırım,seçim sürecine ilişkin sessiz kaldığı iddialar üzerine twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Tutumunun YSK karar sürecine saygım gereğidir diyen Yıldırım, paylaşımında "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla." İfadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:35 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Genel
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