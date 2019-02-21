Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

14 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel'in Çatalca'daki ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, şehidin babası Kani, annesi Aysel ve yakınlarıyla bir süre görüştü.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Yıldırım, Kani- Aysel Gürel çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:54 Kaynak: AA

AK Parti, Çatalca, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:08:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]