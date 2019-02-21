Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret
14 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Çatalca
'da şehit ailesine ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım, Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde 2 yıl önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel
'in Çatalca'daki ailesini ziyaret etti.
Yıldırım, şehidin babası Kani, annesi Aysel ve yakınlarıyla bir süre görüştü.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Yıldırım, Kani- Aysel Gürel
çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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