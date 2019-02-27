Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

16 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan'ı evinde ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Ocak 2018'de şehit olan Mehmethan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yıldırım, şehidin eşi Gamze Mehmethan, kayınpederi Kenan Aslan, kayınvalidesi İlknur Aslan ve baldızı Selge Aslan ile sohbet etti.

Binali Yıldırım, şehidin eşi ile kayınvalidesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:48 Kaynak: AA

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