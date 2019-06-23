Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
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Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı

26 dakika önce

Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları...

Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
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