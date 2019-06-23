Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
26 dakika önce
Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları...
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi
Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi