Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaret

Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

Adalar programını yoğun sis nedeniyle iptal eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'deki Zümrütevler Çiçek Taksi Durağı'nda taksi sürücüleriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Adalar programını yoğun sis nedeniyle iptal eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'deki Zümrütevler Çiçek Taksi Durağı'nda taksi sürücüleriyle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar programının yoğun sis nedeniyle iptal olması üzerine programına Maltepe'de devam etti. Zümrütevler Mahallesi'ndeki Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret eden Yıldırım, burada taksicilerle çay içip sohbet etti. Durağa giriş ve çıkışında Yıldırım'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Binali Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Binali Yıldırım taksi durağındaki programından sonra yürüyerek Medine Camii'ne geçti. Caminin çay ocağına giren Yıldırım, burada da vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar

İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:09:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]