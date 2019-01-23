Binali Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Çeşme taksi durağını ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Çeşme taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, burada çay içip, taksici esnafı ile sohbet etti.

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