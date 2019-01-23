Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret

Binali Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret

12 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Çeşme taksi durağını ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Çeşme taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, burada çay içip, taksici esnafı ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:45 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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