Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan taziye ziyareti
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Binali Yıldırım'dan taziye ziyareti

29 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da 17 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silah kavgada, hayatını kaybeden Halil Elmas'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım'dan taziye ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da 17 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silah kavgada, hayatını kaybeden Halil Elmas'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da çıkan kavgada hayatını kaybeden Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. 17 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçtiği sırada kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Elmas'ın ailesiyle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Tuzla, İstanbul, Değerli Taş, Binali Yıldırım, Güncel
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