Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Telefon Sürprizi

Binali Yıldırım'dan Telefon Sürprizi

1 saat önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi.

Binali Yıldırım'dan Telefon Sürprizi, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi.

Yıldırım, Davut Karahan'ın talebine "Olur" diyerek, anne Gönül Karahan'ı aradı. Yıldırım, kendini tanıtarak Gönül Karahan ile bir süre telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinin ardından yakındaki bir restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Binali Yıldırım, restoranda gördüğü bebek ve çocukları da sevdi.

Yıldırım, restoranda bulunan vatandaşlar, çocuklar ve restoran çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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