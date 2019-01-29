Binali Yıldırım'dan Telefon Sürprizi
44 dakika önce
Gülseli KENARLI İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, Annemle telefonda konuşur musunuz isteğini geri çevirmedi.
Gülseli KENARLI İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, Annemle telefonda konuşur musunuz isteğini geri çevirmedi.
Yıldırım, Davut Karahan'ın talebine Olur diyerek, anne Gönül Karahan'ı aradı. Yıldırım, kendini tanıtarak Gönül Karahan ile bir süre telefonda görüştü.
Telefon görüşmesinin ardından yakındaki bir restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Binali Yıldırım, restoranda gördüğü bebek ve çocukları da sevdi.
Yıldırım, restoranda bulunan vatandaşlar, çocuklar ve restoran çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:58 Kaynak: DHA
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