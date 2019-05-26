Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Tuzla'da esnaf ziyareti

Binali Yıldırım'dan Tuzla'da esnaf ziyareti

6 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan Tuzla'da esnaf ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da esnaf ziyaret etti. Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
İstanbul, AK Parti, Tuzla, Güncel
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