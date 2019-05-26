Binali Yıldırım'dan Tuzla'da esnaf ziyareti
6 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla
'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da esnaf ziyaret etti. Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
(İHA)
İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!
Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti
İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!