Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan Ücretsiz İnternet Müjdesi

Binali Yıldırım'dan Ücretsiz İnternet Müjdesi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul'un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı.

Binali Yıldırım'dan Ücretsiz İnternet Müjdesi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul'un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul'un ana güzergahlarında kablosuz (wi-fi) internet erişiminin bedava sağlanacağını söyledi. Yıldırım, "İstanbul'daki bazı ilçelerde fiber altyapısı yeterli değil. Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. İstanbul'daki toplam fiber ağ uzunluğu 47 bin 500 kilometre. Bunu 100 bin kilometreye çıkaracağız. Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz. Bunu bir yol olarak görmek lazım. Üzerinden yapılacak faaliyetlerden, trafikten para kazanmak üzere altyapıyı geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İki yıl sonra İstanbul'da kamuya açık bütün yerlerinde, ana güzergahlarda kablosuz internet (wi-fi erişimi) ücretsiz hale gelecek. Bedava olacak" dedi.

İstanbul'da toplu taşımada raylı sistemin payını artırarak ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, metrolara da internet geleceğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

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