Binali Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar"

01.02.2021 16:20

Binali Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar" AK Parti Bursa 7 Olağan Kongresi büyük bir katılımla yapıldı 666 delegenin oy kullandığı seçimde tama ile gelen Başkan Davut Gürkan, seçimlerin ardından resmen göreve başladı...

Binali Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar"

AK Parti Bursa 7 Olağan Kongresi büyük bir katılımla yapıldı

666 delegenin oy kullandığı seçimde tama ile gelen Başkan Davut Gürkan, seçimlerin ardından resmen göreve başladı

BURSA - AK Parti Bursa 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans katılımıyla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimlerde AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan resmen göreve başlamış oldu.

AK Parti Bursa 7. Olağan Kongresi, delege, ilçe teşkilatlar ve STK'ların geniş katılımıyla Tofaş Spor Salonunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferansla katıldığı kongreye Eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi teşkilatları yer aldı.

Ak parti 19 yılı geride bıraktığını belirten Binali yıldırım, "AK Parti bir kutlu yürüyüşün adıdır. Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız bu yola ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Bursa kongresi Mart ayı sonunda yapılacak kongrenin hazırlığıdır. İnşallah marttaki kongrede yenilenmiş kadrolarla 2023'e emin adımlarla yürümeye hazırlanacaktır. AK Parti 19 yılda 15 tane seçimi geride bıraktı. Bu seçimlerin hapsinde milletimizin güvenini aldı. Her seçim öncesinde yenilen pehlivan iktidar olmak için yanıp tutuştu. İktidar olmak için milletin gençlerin kadınların beklentilerine çevirmelidir. Bizim muhalefet evlere şenliktir. Yatıp kalkıp tek söyledikleri şey, Recep Tayyip iktidardan gitsin de ne olursa olsun. Onlara inat 2023'e daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Konuşunca bazıları alınıyor. 18 yıl AK Parti sadece millete hizmet ederek buralara gelmedi. Teröre, darbecilere ve vesayet odaklarına da karşı durarak geldi. FETÖ alçak örgütüne karşı 15 Temmuz gecesi ne mücadeleler verdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Alçak terör örgütüne hak ettiği dersi milletimizle birlikte verdik. O gece halkın gücü tankın gücünü yendi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye hedef bir ülkedir. 20 yol önce Türkiye'nin sesi kısıktı. Herkes ona göre eylem alırdı. Artık Türkiye'nin sözü geçiyor. Çünkü başında yerli ve milli Recep Tayyip Erdoğan var. Aziz milletimize hizmet yolunda gece gündüz çalıştık. Sorunları torunlara bırakmadık. Emperyalist güçler, darbe ile indiremediği Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdide muhalefete verdiği destekle yıkmak istiyor" diye konuştu.

"Mazlumun umudu ve gönüllerin fatihi olan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolu yürümeyi nasip eden rabbime şükürler olsun" diyerek söze başlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yeni dönemde bu onurlu emaneti bize tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla çıktığımız siyaset yolculuğumuzda bizler hep şunu bildik. Bu partinin öznesi millettir. Milletimizin isteği bizim isteğimiz, hayali bizim hayalimiz, yolu bizim yolumuzdur. 19 yıldır bizleri hiç yalnız bırakmayan ve her seçimde bizleri onurlandıran, ülkemize hizmet görevini işte bu kadrolara emanet eden halkımızı hürmetle selamlıyorum. Yeni ve güçlü Türkiye, hayali için gecesini gündüz kılmış böyle eşsiz bir teşkilatla çalışabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş teşkilatımızın her bir mensubuna sonsuz şükranlarımı sunuyor, özellikle de görevi teslim eden Ayhan Salman başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bizim manifestomuz icraatlardır diyen Başkan Davut Gürkan, "Bizler, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun öğrencileriyiz. Şükürler olsun ki, dünden bugüne ülkemizi her alanda büyüttük ve güçlendirdik. Buna şehrimiz şahit, Türkiye şahittir. 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koymak için yollardayız. İşte bu salon, güçlü Türkiye rüyalarının hala ne kadar canlı ve güçlü olduğunu sorgulayanlara cevabımızdır. Bu salon, 3milyonuyla Bursa'ya aşık olanların, 83 milyonu ile ülkesini büyük ailesi görenlerin cevabıdır. Şükürler olsun. Önümüzdeki yol uzun ve nice engellerle dolu olacak. Bizler biliyoruz ki, dün ve bugün olduğu gibi aydınlık geleceğimize gölge düşürmek isteyenler her daim karşımızda duracak. Yine bizler biliyoruz ki, birliğimizi ve beraberliğimizi tek yol kabul ederek, halkımızla birlikte bu engelleri de aşacağız. Azalmadan çoğalacağız. Bölünmeden bütünleşeceğiz. Yorulmadan koşacağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, eksik gördüğümüz ne varsa, hep birlikte, doğrudan ve güzelden yana değiştirmek için çalışacağız. Yeni ve güçlü Türkiye adına inşa seferberliğimiz devam ederken belirtmek isterim ki, Cumhur ittifakı olarak da birliğimizi diri tutmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, bu ittifakla başka hiç bir çıkara dayalı olmadan, sadece ülke ve millet menfaatleri için bir hareketin kurulabileceğini gösterdik. Ey Bursa, rahat ol. Senin için uyumayanlar burada, bu salondadır. Daha güzeli için çalışmaya devam edenler burada, bu salondadır. Dün ve bugün olduğu gibi yarınların da ak olacak. İşte bu teşkilat, her zaman senin hizmetkarın kalacak. İşte bu teşkilat, hayallerini gerçek kılmak için her zaman yanında olacak. Bursa için, daha güçlü yarınlar inşa etmek için inandığımız yolda yürümeye devan edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Salgın sürecinde bile olsa Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve beraberlik coşkusu göğsümüzü kabartıyor. Göreve başladığım ilk günden itibaren attığımız her adımı istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demeden hazırladığımız projeleri vatandaşımıza kapı kapı dolaşarak anlattık. AK belediyeciliği herkese göstermiş olduk. Bursa için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek adına sorumluluğumuzu biliyoruz. Ekibimizle taşın altına elimizi değil gövdamizi koyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Eski AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Bursa teşkilatları olarak hedeflere odaklanarak Bursa Büyükşehir Belediyesi başka olmak üzere 14 ilçemizde Cumhur ittifakı bayrağını dalgalandırdık. Bu süreçte destekleri ve özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Davut Gürkan kardeşim bu bayrağı yukarılara taşıyacaktır. Bir nefer olarak kararlılıkla yürüyeceğimi belirtirim" dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde atama ile gelen Başkan Davut Gürkan, 666 delegenin oy kullandığı seçimlerin ardından resmen göreve başlamış oldu.

Binali Yıldırım: Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar
Binali Yıldırım: Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar
Binali Yıldırım: Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar
Binali Yıldırım: Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Bursa, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar' - Son Dakika


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