Binali Yıldırım Dericilerle Kahvaltı Yaptı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İşçi demek, değer üreten insan demektir" dedi, dericilere müjde verdi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İşçi demek, değer üreten insan demektir" dedi, dericilere müjde verdi.



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi Ayyıldız Sosyal Tesislerinde kahvaltı programına katıldı. Deriteks Sendikası tarafından düzenlenen programa Sendika Başkanı Musa Servi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım, "Tuzla, benim de evim ben de Aydınlı da oturuyorum. Beraber aynı mekanı paylaşıyoruz. Dolayısıyla aynı ilçede, aynı mahallede oturduğum siz değerli kardeşlerimle bugün bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Tuzla, deri sanayii, altyapısı, arıtma tesisi, cami, çarşı gibi sosyal imkanlarıyla organize sanayi merkezidir. Yüzlerce işyerinde binlerce kardeşimiz buradan ekmek yiyor. Dericilik deyince Kazlıçeşme, Zeytinburnu akla gelirdi. Oradaki imalatların ne kadar ilkel ve sağlıksız bir şekilde hepimiz biliyoruz. Hatta o dönemde dericilerin Tuzla'ya taşınmasına da büyük dirençler olmuştu, istememişlerdi. Ama uzak görüşlü sanayicilerimiz Türkiye'nin geleceğini görerek daha modern şartlarda üretim yapan deri sanayi bölgesini kurdular" dedi.



"İŞÇİ DEMEK, DEĞER ÜRETEN İNSAN DEMEKTİR"



"Ülkemizin refahı barışı kardeşliği için taş üstüne taş koyan herkesi yürekten seviyorum" diyen Yıldırım, "İşçi demek değer üreten insan demektir, işçi demek alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Deriyi işleyip ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifi sizlersiniz. Burada siz hapşırsanız onlar orada grip olur. Sizlerin hem çalışma şartlarını ve imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli" diye konuştu. Dericilerin iş kolu yetkisi üzerine de konuşan Yıldırım, "Ben bu yetki meselesini biliyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Bunu da ben yaptırmıştım. 2016'da yapmıştık. Normalde yüzde bir barajı var ancak üçte bire gelmişiz 6 bin eksiğiniz var, tekrar uzatma istiyorsunuz, öyle mi? Siz uzatma istiyorsunuz biz de yaparız. Gerçi ben 18'inde bırakıyorum. Artık gece gündüz İstanbul'dayız İstanbul için daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla İstanbullularla biralara geleceğiz. Önümüzdeki hafta bu meseleyle ilgili bu girişimde bulunacağım. Bunun size sözünü veriyorum. Bir daha uzatma diye gelmeyin eksiğinizi tamamlayın" dedi. Yıldırım, "Bildiğiniz gibi bugünlerde şahsım önemli bir sorumluk üstlenmiş bulunuyor. İstanbul gibi bir şehri eminliğine, belediye başkanlığına aday oldum. Allah bu kararımızı İstanbul için hakkımız için hayırlı uğurlu etsin" diyerek, "Belediyecilik demek çevre demek, insana hizmet demek, gönüllere girmek demek insan sevgisi bir kişide yoksa o bu işlere girmesin. Bu noktada dönüp baktığımızda arkamızda büyük bir geçmiş var. Benim belediyeciliğim 1994 yılına gider. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Konuşan değil icraat yapan bir anlayışla geliyoruz" ifadelerini kullandı.



"EN ÖNEMLİ HEDEFİM MİLLETE HİZMETTİR"



"Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi parçalamak isteyenler nefes aldırmadık, aldırmayacağız" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla'da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. Benim amacım bellidir, bugüne kadar en önemlisi hedefim millete hizmet olmuştur. Bundan sonra da Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" şeklinde konuştu.



(İHA)

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